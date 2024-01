Glatteisgefahr in Bayern sinkt

München: Die Glatteisgefahr in Bayern ist gesunken. Der Wetterdienst hob seine Unwetterwarnung vor gefrierendem Regen auf. Allerdings kam es in der Nacht in Oberfranken und Oberbayern noch zu wetter-bedingten Unfällen mit zwei Leichtverletzten. Die A73 Richtung Suhl musste nach einem Unfall zeitweise gesperrt werden. Der Flughafen München meldet inzwischen wieder normalen Betrieb. Von Unterrichtsausfall wegen glatter Straßen sind heute vor allem noch Schulen in Unterfranken betroffen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.01.2024 12:00 Uhr