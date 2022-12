Glatteis verursacht vor allem in Franken viele Unfälle

Nachrichtenarchiv - 19.12.2022 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Auf spiegelglatten Straßen und Wegen hat es in Bayern zahlreiche Unfälle gegeben. Betroffen war vor allem Franken. So registrierte etwa die Polizei in Mittelfranken binnen vier Stunden 45 witterungsbedingte Unfälle auf den Straßen mit einigen Leichtverletzten und überwiegend Blechschäden. Im nördlichen Teil Oberfrankens meldete die Polizei mehr als 12 Unfälle innerhalb weniger Stunden. In Unterfranken kam es zu 25 Verkehrsunfällen. Bei der Feuerwehr in Nürnberg gingen bis zum Mittag rund 660 Notrufe ein, mehr als drei Mal so viele, wie an anderen Tagen in der gleichen Zeit, teilte ein Sprecher mit. In München sprang eine Tram aufgrund der Witterungsverhältnisse aus den Gleisen. In Schwaben hielten die wetterbedingten Probleme beim Eisenbahnunternehmen Go-Ahead weiter an.

