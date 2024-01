Glatteis sorgt in Bayern für Verkehrsbehinderungen und Schulausfälle

München: Der deutsche Wetterdienst warnt vor erheblichen Gefahren durch gefrierenden Regen und Glatteis in Bayern. Pendler und Reisende müssen sich deshalb auf Beeinträchtigungen einstellen. Die Deutsche Bahn hat den Zugverkehr zwischen Murnau und Oberammergau bis Betriebsende eingestellt. Ein Ersatzverkehr mit zwei Bussen und einem Großraumtaxi sei eingerichtet. Außerdem wurde für den kompletten Tag die Zugbindung aufgehoben. Mehrere Flughäfen rechnen ebenfalls mit starken Einschränkungen, auch der in Müchen. Wegen des Glatteises fällt heute in ganz Mittelfranken der Präsenzunterricht an den Schulen aus. Auch viele andere Schulen im Freistaat sind betroffen. Welche genau, erfahren Sie auf BR24.de. Der Deutsche Wetterdienst warnt auch in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen, Thüringen und Sachsen vor teils extremem Glatteis. In Rheinland-Pfalz und im Süden Nordrhein-Westfalens kommt noch massiver Schneefall hinzu.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.01.2024 07:00 Uhr