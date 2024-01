Glatteis sorgt für Verkehrsbehinderungen in Süddeutschland

München: Schnee und gefrierender Regen sorgen vor allem in der Mitte und im Süden Deutschlands für Verkehrsbehinderungen. Am Frankfurter Flughafen sind seit dem Mittag keine Starts mehr möglich. Die Flugzeuge könnten wegen des anhaltenden Eisregens nicht mehr sicher enteist werden, sagte ein Fraport-Sprecher. Schon zuvor waren dort, wie auch am Airport München, zahlreiche Flüge gestrichen worden. Bei der Bahn läuft der Verkehr weitgehend normal, das Unternehmen rechnet aber im Lauf des Tages mit Ausfällen und Verspätungen. Die Lage auf den Straßen ist regional sehr unterschiedlich. Aus einigen Gegenden wird von erheblichen Behinderungen berichtet. Die Polizeipräsidien in München, Rosenheim und Ingolstadt melden aber zum Beispiel keine signifikant gestiegenen Zahlen von Verkehrsunfällen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.01.2024 14:00 Uhr