Glatteis sorgt für Verkehrsbehinderungen in Süddeutschland

München: Schnee und gefrierender Regen sorgen vor allem in der Mitte und im Süden Deutschlands für Verkehrsbehinderungen. Der Frankfurter Flughafen hat die Hälfte aller Flüge gestrichen, am Flughafen München ist rund ein Drittel der Verbindungen betroffen. Auch die Bahn warnt vor witterungsbedingten Problemen und rät, sich vor Fahrtantritt über mögliche Verspätungen und Ausfälle zu informieren. Der Zugverkehr zwischen Murnau und Oberammergau ist laut Bahn heute eingestellt. Auf den Straßen meldet die Polizei vereinzelte Unfälle im Allgäu und in Oberbayern. An zahlreichen Schulen im Freistaat gibt es heute keinen Präsenzunterricht. Örtlich ist auch die Nachmittagsbetreuung betroffen. Probleme gibt es außerdem für die Müllabfuhren: So wird derzeit im Nürnberger Stadtgebiet kein Müll mehr abgeholt. Für ganz Bayern gilt weiterhin eine Warnung des Deutschen Wetterdienstes vor Glatteis.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.01.2024 10:45 Uhr