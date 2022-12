Glatteis sorgt besonders in Franken für Unfälle

Nachrichtenarchiv - 19.12.2022 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Offenbach: Der Deutsche Wetterdienst erwartet erneut gefrierenden Regen und Glatteis in Bayern. Es besteht demnach hohe Sturz- und Unfallgefahr durch extreme Glätte. Man müsse mit erheblichen Verkehrsbehinderungen rechnen. Laut dem Wetterdienst ist die Glatteisgefahr in Franken besonders hoch. Die Polizei registrierte eigenen Angaben zufolge allein in Mittelfranken bis zum Vormittag binnen vier Stunden 45 witterungsbedingte Unfälle. Demnach wurden einige Menschen leicht verletzt und es entstanden überwiegend Blechschäden. Wegen der Witterung bleib auch der Nürnberger Zoo geschlossen. Nach Angaben der Meteorologen wird es bald milder und die Glatteisgefahr nimmt allmählich ab. Am Alpenrand kann der Föhn bereits im Wochenverlauf bis zu zwölf Grad Celsius bringen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.12.2022 11:45 Uhr