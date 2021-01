Glatteis führt zu schweren Verkehrsunfällen in Bayern

In den Niederlanden kommt es wieder zu Krawallen

Amsterdam: In den Niederlanden ist es erneut zu schweren Ausschreitungen gekommen. In mehr als zehn Städten darunter in Rotterdam, Amsterdam und Den Haag missachteten zahlreiche Personen die nächtliche Corona-Ausgangssperre: Sie plünderten Geschäfte, warfen Steine auf Polizisten und beschossen sie mit Feuerwerkskörpern. Medienberichten zufolge versuchten Randalierer auch in Krankenhäuser vorzudringen. Bis zum späten Abend wurden mehr als 150 Menschen festgenommen. Bereits am Sonntag war es zu Krawallen gekommen. Dabei wurde auch ein Coronavirus-Testzentrum in Brand gesteckt. Zu den Randalierern gehörten vor allem Corona-Leugner, Fußball-Hooligans und Neo-Nazis. - Die niederländische Regierung hatte den Lockdown bis zum 9. Februar verlängert. Schulen, Restaurants und die meisten Geschäfte sind geschlossen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.01.2021 06:00 Uhr