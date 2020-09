Gläubiger nehmen Sanierungsplan für Karstadt/Kaufhof an

Essen: Die kriselnde Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof kann dank eines Schuldenschnittes neu durchstarten. Die Gläubigerversammlung stimmte am Nachmittag zu, auf Verbindlichkeiten in Höhe von rund zwei Milliarden Euro zu verzichten. Das bewahrt die letzte große deutsche Kaufhauskette vor der Zerschlagung. Allerdings stand bereits zuvor fest, dass 47 Filialen schließen. In Bayern trifft es drei Standorte in München sowie einen in Ingolstadt. Das Management betont, dass mehr als 16.000 Beschäftigte ihren Job behalten können. 4.000 weitere müssen allerdings gehen. Das Unternehmen, das komplett im Besitz des österreichischen Investors Benko ist, setzt künftig auf eine stärkere Verknüpfung von Online- und Filialgeschäfte. Außerdem will der Konzern mit modernisierten Kaufhäusern und mehr Beratung Kunden locken.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 01.09.2020 21:15 Uhr