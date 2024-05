Gläubiger der Kaufhauskette Galeria billigen Sanierungsplan

Essen: Die Gläubiger der insolventen Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof haben den Weg freigemacht für einen Neustart des Unternehmens. Bei einer Versammlung in Essen billigten sie einstimmig den Sanierungsplan. Insolvenzverwalter Denkhaus zeigte sich erleichtert über das Votum. Nach seinen Worten hat auch das zuständige Amtsgericht dem Plan zugestimmt. Der Insolvenzverwalter deutete an, dass möglicherweise weniger Galeria-Filalen schließen müssen als vorgesehen. Bislang ist geplant, dass von den insgesamt 92 verbliebenen Warenhäusern 16 aufgegeben werden. Aktuell hat das Unternehmen noch 12.800 Beschäftigte. Galeria war nach der Pleite des früheren Eigners Signa in eine finanzielle Schieflage geraten. Übernommen wird die Kaufhauskette von dem deutschen Unternehmer Beetz und einem US-Handelsunternehmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.05.2024 16:00 Uhr