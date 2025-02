Gläubige weltweit beten für Papst Franziskus

Rom: Der Gesundheitszustand von Papst Franziskus ist laut Vatikan weiter unverändert. Das 88-jährige Kirchenoberhaupt habe eine ruhige Nacht verbracht, teile ein Sprecher des Heiligen Stuhls mit. Es war die inzwischen elfte Nacht des Papstes im Gemelli-Krankenhaus in Rom. Auf dem Petersplatz versammelten sich am Abend Tausende Gläubige zum Gebet für Franziskus. Kardinalstaatssekretär Parolin sagte, er bete, dass der Papst in diesem Moment der Krankheit und der Prüfung schnell genesen möge. In Franziskus' Heimat Argentinien leitete der Erzbischof von Buenos Aires einen Gottesdienst für den Papst auf einem Platz im Zentrum der Hauptstadt, zu dem sich zahlreiche Menschen einfanden.

