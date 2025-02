Gläubige weltweit beten für Papst Franziskus

Rom: Katholiken auf der ganzen Welt beten für Papst Franziskus. Auf dem Petersplatz in Rom versammelten sich am Abend Tausende Gläubige. Kardinalstaatssekretär Parolin sagte, er bete, dass Franziskus in diesem Moment der Krankheit und der Prüfung schnell genesen möge. In Franziskus' Heimat Argentinien leitete der Erzbischof von Buenos Aires einen Gottesdienst auf der Plaza Constitución im Zentrum der Hauptstadt, zu dem sich zahlreiche Menschen einfanden. Der Papst wird seit anderthalb Wochen im Krankenhaus behandelt, vor allem wegen einer beidseitigen Lungenentzündung. Zuletzt teilte der Vatikan mit, sein Zustand habe sich leicht gebessert, bleibe aber kritisch.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.02.2025 03:00 Uhr