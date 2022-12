Gläubige weltweit beten für Ex-Papst Benedikt XVI.

Nachrichtenarchiv - 29.12.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Katholiken auf der ganzen Welt sorgen sich weiter um den schwerkranken emeritierten Papst Benedikt XVI. In Kirchen und Bistümern wird weltweit für ihn gebetet. Der amtierende Papst Franziskus hatte die Gläubigen dazu gestern aufgerufen. In Deutschland schlossen sich der Münchner Erzbischof und Kardinal Marx und Bischof Voderholzer aus Regensburg an. Zu Benedikts Gesundheitszustand heißt es aus dem Vatikan, die Situation sei unter Kontrolle - Benedikt werde medizinisch überwacht. Es sei nicht geplant, ihn in eine Klinik einzuweisen, da seine Residenz auf dem Vatikan-Gelände gut ausgerüstet ist. Benedikt war von 2005 bis 2013 Papst.

