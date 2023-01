Gläubige und Politiker weltweit gedenken Benedikts XVI.

Nachrichtenarchiv - 01.01.2023 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Auf der ganzen Welt gedenken Menschen des verstorbenen emeritierten Papstes Benedikt. Papst Franziskus würdigte in einer Andacht im Petersdom zum Jahresende seinen Vorgänger. Benedikt sei eine so edle, so sanfte Person gewesen und ein Geschenk für die Kirche. Alt-Kanzlerin Merkel nannte Benedikt einen der streitbarsten und bedeutendsten religiösen Denker unserer Zeit. Der emeritierte Papst ist gestern im Alter von 95 Jahren gestorben. Sein Leichnam wird ab morgen im Petersdom öffentlich aufgebahrt, damit Gläubige von ihm Abschied nehmen können. Am Donnerstag wird Papst Franziskus die Totenmesse für seinen Vorgänger auf dem Petersplatz halten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.01.2023 11:00 Uhr