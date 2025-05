Gläubige strömen auf den Petersplatz zur Amtseinführung von Papst Leo XIV.

Rom: In einer Stunde beginnt die feierliche Messe zur Amtseinführung von Papst Leo XIV. Auf Fernsehbildern ist zu sehen, dass der Petersplatz mit Gläubigen bereits gut gefüllt ist. Der Vatikan rechnet damit, dass etwa 250.000 Menschen an dem Gottesdienst teilnehmen. Zur Amtseinführung des neuen Ponitfex werden zahlreiche Staats- und Regierungschefs erwartet, unter anderem auch Bundeskanzler Merz. Papst Leo XIV. erhält während der Messe die Zeichen der päpstlichen Macht. Dazu gehört bespielsweise der Fischerring, der für jeden Papst individuell angefertigt wird und auf dem der Name des Papstes sowie ein Bild des Apostel Petrus eingraviert sind. Außerdem bekommt der neue Pontifex das Pallium, eine weiße, mit sechs Kreuzen bestickte Wollstola.

