Gläubige nehmen Abschied von Papst Franziskus

Vor dem Petersdom stehen die Gläubigen nach einer kurzen Pause am frühen Morgen weiter kilometerlang an, um sich von Papst Franziskus zu verabschieden. Auch kommen immer mehr kirchliche Würdenträger aus aller Welt in Rom an, wo am Samstag die große Trauerfeier mit hunderttausenden Teilnehmern stattfindet. Danach soll der verstorbene Franziskus im kleineren Kreis in der Basilika Santa Maria Maggiore bestattet werden. Parallel dazu gehen die Planungen der Kardinäle für die Wahl eines Nachfolgers weiter. Ein Datum für das Konklave steht noch nicht fest.

