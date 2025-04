Gläubige nehmen Abschied von Franziskus

Nach einer nur kurzen Pause am frühen Morgen ist der Petersdom erneut für die öffentliche Aufbahrung des verstorbenen Papstes geöffnet worden. Tausende Menschen ziehen dicht an dicht an dem offenen Sarg des katholischen Kirchenoberhauptes vorbei. Noch bis morgen Abend können die Gläubigen Franziskus so die letzte Ehre erweisen.

