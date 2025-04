Gläubige können heute zum letzten Mal Abschied von Papst Franzisuks nehmen

Rom: Gläubige haben heute zum letzten Mal die Gelegenheit, am offenen Sarg Abschied von Papst Franziskus zu nehmen. Bis 19 Uhr ist der Petersdom noch für die Öffentlichkeit zugänglich. Danach wird der Sarg in einer feierlichen Zeremonie verschlossen. In den vergangenen zwei Tagen haben mehr als 90.000 Menschen Franziskus die letzte Ehre erwiesen. Morgen Vormittag findet dann die Trauerfeier für das Oberhaupt der katholischen Kirche auf dem Petersplatz statt. Dazu werden Staatsgäste aus aller Welt erwartet. Anschließend wird Papst Franziskus in seiner Lieblingskirche Santa Maria Maggiore im kleinen Kreis beigesetzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.04.2025 06:00 Uhr