Gläubige können Abschied vom Papst nehmen

Papst Franziskus wird heute im Petersdom in Rom aufgebahrt, damit sich Gläubige von ihm verabschieden können. Noch liegt der Leichnam des katholischen Oberhaupts in der Residenz Santa Marta. Am Vormittag wird er in einer Prozession in die Basilika gebracht. Es wird erwartet, dass zehntausende Gläubige in den Petersdom kommen, um Franziskus die letzte Ehre zu erweisen. Bis Freitag haben sie dazu Gelegenheit. Für Samstag ist die Beisetzung in der Basilika Santa Maria Maggiore geplant. Zahlreiche Staats- und Regierungschefs sowie einige Monarchen haben bereits angekündigt, dass sie dabei sein werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.04.2025 01:00 Uhr