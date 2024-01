Glättegefahr sorgt weiterhin für Behinderungen

Frankfurt am Main: Wegen der anhaltenden Glättegefahr fallen auch heute am größten deutschen Flughafen viele Verbindungen aus. Auf der Internetseite hieß es, Reisende werden gebeten, ihren Flugstatus bei den Airlines zu prüfen und ausreichend Zeit für die Anreise einzuplanen. Bereits gestern waren in Fraknfurt am Main zahlreiche Flüge gestrichen worden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.01.2024 01:00 Uhr