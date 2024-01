Glätte sorgt in Teilen Bayerns bis morgen für Behinderungen

München: Schnee und Glätte führen in Teilen Deutschlands weiter zu Problemen vor allem im Verkehr. An den Flughäfen fallen viele Flüge aus, in Frankfurt wurden alle Starts abgesagt. Die Bahn rechnet ebenfalls mit Behinderungen. Von den Straßen in Bayern werden zwar auch zahlreiche Unfälle gemeldet, meist blieb es jedoch bei Blechschäden. In einigen Städten wurde die Müllabfuhr eingestellt. Inzwischen zeichnet sich ab, dass die Behinderungen teilweise noch länger andauern können. So wird etwa im Kreis Main-Spessart auch morgen der Präsenzunterricht an den Schulen ausfallen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.01.2024 16:00 Uhr