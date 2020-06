Gladbach verliert 0:1 gegen Freiburg

Volle Reisefreiheit in der EU rückt näher

Berlin: Die EU-Staaten wollen alle Reisebeschränkungen wegen der Corona-Krise bis Ende Juni aufheben. Wie Bundesinnenminister Seehofer nach einer Video-Konferenz mit seinen EU-Kollegen sagte, werde dann die "volle Freizügigkeit" im Schengen-Raum wiederhergestellt sein. Laut Seehofer strebt Deutschland an, alle Kontrollen zu EU-Ländern bereits bis zum 15. Juni aufzuheben. Dies plane auch die Mehrheit seiner EU-Kollegen, sagte der Minister. Ein kleinerer Teil der EU-Staaten will die Kontrollen noch bis Ende Juni fortführen. So kündigte etwa Spanien an, erst am 1. Juli die Grenzen wieder zu öffnen. Tschechien hat bereits heute - und damit früher als erwartet - seine Grenze für Bürger aus Deutschland, Österreich und Ungarn wieder aufgemacht. Regierungschef Babis sagte, es sei gut, wenn Touristen aus diesen Ländern wieder Geld in Tschechien ausgäben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.06.2020 23:00 Uhr