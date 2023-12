Gladbach und drei Zweitligisten im Pokal-Viertelfinale

Zum Fußball: Borussia Mönchengladbach und drei Fußball-Zweitligisten haben am Abend das Viertelfinale des DFB-Pokals erreicht. Die Borussia setzte sich dank eines Last-Minute-Tors von Koné in der Verlängerung mit 1:0 gegen Wolfsburg durch. St. Pauli gewann sein Auswärtsspiel beim Regionalligisten Homburg mit 4:1. Zuvor hatten schon die Zweitligisten Düsseldorf und Kaiserslautern den Einzug in die nächste Runde gefeiert. Die Fortuna gewann mit 2:1 beim 1. FC Magdeburg. Der Club aus Nürnberg verlor dagegen mit 0:2 gegen Kaiserslautern.

