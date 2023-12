Gladbach spielt in der Fußball-Bundesliga 2:2 gegen Bremen

Mönchengladbach: In der Fußball-Bundesliga haben sich Borussia Mönchengladbach und Werder Bremen am Abend 2:2 getrennt. In der zweiten Liga spielten Schalke - Greuther Fürth 2:2 und Paderborn - Rostock 3:0.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.12.2023 23:00 Uhr