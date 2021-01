Gladbach besiegt Dortmund mit 4 zu 2

Nachrichtenarchiv - 22.01.2021 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Mönchengladbach: Zu Beginn der Rückrunde in der Fußball-Bundesliga hat Mönchengladbach das Topspiel gegen Dortmund 4:2 gewonnen. Gladbach zieht damit in der Tabelle an Dortmund vorbei und ist jetzt Vierter. In der zweiten Liga hat Greuther Fürth 3:3 in Düsseldorf gespielt. Die Fürther sind jetzt Tabellenvierter. Im anderen Zweitliga-Spiel des Abends siegte Aue 1:0 in Osnabrück.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.01.2021 23:00 Uhr