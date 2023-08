Gitarrist und Sänger Robbie Robertson ist gestorben

Los Angeles: Der Leadgitarrist und Songwriter der Musikgruppe "The Band", Robbie Robertson, ist tot. Der Kanadier starb im Alter von 80 Jahren im Kreis seiner Familie, wie es in einer Erklärung hieß. The Band wurde mit Songs wie "Up on Cripple Creek" und "The Night They Drove Old Dixie Down" bekannt. Zunächst als Begleitmusiker von Bob Dylan und später als Sologruppe prägte "The Band" die amerikanische Folk- und Rockmusik der 1960er und 70er Jahre.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.08.2023 12:00 Uhr