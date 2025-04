Girls' und Boys' Day soll berufliche Orientierung bieten

Mädchen und Jungen schnuppern ins Berufsleben: Am heutigen Girls' und Boys' Day verschaffen sich junge Menschen einen Einblick in Jobs, die einen geringen Männer-Anteil haben, wie in der Pflege, oder einen geringen Frauen-Anteil, beispielsweise in technischen Berufen. In ganz Deutschland beteiligen sich tausende Unternehmen an der Aktion.

