Gipfelteilnehmer äußern sich überwiegend positiv zu den Vereinbarungen

Prozessbeginn zu Anschlag auf Synagoge in Halle

Magdeburg: Das öffentliche Interesse am Prozess zum Anschlag in Halle mit zwei Toten und mehreren Verletzten ist groß. Schon heute früh um halb sieben, also dreieinhalb Stunden vor Verhandlungsbeginn, warteten die ersten Menschen vor dem Gericht in Magdeburg. - Im Saal sind 50 Plätze für Besucher und fast ebenso viele für Medienvertreter vorgesehen. Die Sicherheitsvorkehrungen sind äußerst strikt. Angeklagt ist Stephan B. Ihm wird vorgeworfen, dass er am 9. Oktober vergangenen Jahres gewaltsam in die Synagoge von Halle eindringen wollte. Laut Anklage hatte er die Absicht möglichst viele Besucher zu töten. B. scheiterte aber an der stabilen Eingangstür des Gotteshauses. Vor der Synagoge erschoss er dann eine Frau, kurz darauf einen Mann in einem Dönerimbiss.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.07.2020 10:00 Uhr