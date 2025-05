Gipfel mit führenden Politikern in der Ukraine geplant

Ukraine kündigt Treffen der "Koalition der Willigen" an: Die Staats- und Regierungschefs werden an diesem Samstag in Kiew erwartet, sagte Präsident Selenskyj. Details wurden nicht bekannt gegeben. Die Koalition wurde Anfang des Jahres gegründet. Sie wird von Frankreich und Großbritannien angeführt. Hintergrund sind Bedenken, dass die USA unter Präsident Trump die Ukraine-Unterstützung zurückfahren könnten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.05.2025 19:15 Uhr