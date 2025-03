Gipfel in Kairo berät über Wiederaufbau von Gazastreifen

Kairo: In der ägyptischen Hauptstadt beraten heute arabische Staats- und Regierungschefs über den möglichen Wiederaufbau des Gazastreifens. Mit dem Gipfeltreffen wollen sie den umstrittenen Plänen von US-Präsident Trump etwas entgegen setzen. Dieser hatte vorgeschlagen, die rund zwei Millionen Palästinenser in Gaza dauerhaft nach Ägypten und Jordanien umzusiedeln. Trumps Äußerungen hatten in der arabischen Welt und darüber hinaus große Empörung ausgelöst. Die Vereinten Nationen warnten vor einer "ethnischen Säuberung". Die UN schätzen die Kosten für den Wiederaufbau des Gazastreifens nach den Zerstörungen des Kriegs zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas auf 53 Milliarden US-Dollar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.03.2025 10:00 Uhr