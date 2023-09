Gipfel für Nachhaltige Entwicklung beginnt in New York

New York: In der US-Metropole beginnt am Morgen ein zweitägiges Gipfeltreffen für nachhaltige Entwicklung. Die Vereinten Nationen wollen damit die vor acht Jahren beschlossenen globalen Ziele für eine sozial, wirtschaftlich und ökologisch nachhaltige Entwicklung wiederbeleben. Bei der Veranstaltung einen Tag vor Beginn der UN-Vollversammlung in New York wird auch Bundeskanzler Scholz sprechen. Bundesentwicklungsministerin Schulze erklärte im Vorfeld, beim aktuellen Tempo seien die Ziele nicht zu erreichen. In New York haben gestern Zehntausende eine schnelle Abkehr von fossilen Brennstoffen wie Kohle, Öl und Erdgas verlangt. Die Demonstranten forderten von US-Präsident Biden angesichts der großen Brände, Überschwemmungen, Stürme und Hitzewellen der letzten Monate mehr für den Klimaschutz zu tun und den Klimanotstand auszurufen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.09.2023 06:00 Uhr