Gipfel berät über Hilfen für Autoindustrie

Nachrichtenarchiv - 05.05.2020 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Vor dem Autogipfel im Kanzleramt bringen sich Industrie und Umweltschützer in Position: Hersteller und ihr Verband VDA wollen, dass die Nachfrage nach Autos mit Hilfe staatlicher Anreize angekurbelt wird. Unterstützung bekommen sie aus Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen. Die Ministerpräsidenten dieser sogenannten "Autoländer" haben sich im Vorfeld des Gipfels für Kaufprämien ausgesprochen. Umweltverbände wie der BUND oder die Deutsche Umwelthilfe sehen darin eine ungerechte Bevorzugung der Autoindustrie und fodern, das Geld stattdessen in den Ausbau des Öffentlichen Nahverkehrs zu investieren. An dem Autogipfel nehmen Kanzlerin Merkel, mehrere Bundesminister, sowie Vertreter der Autoindustrie und der Gewerkschaft IG Metall teil.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 05.05.2020 05:00 Uhr