Gillamoos-Frühschoppen beginnt

SPD wirbt für Koalition mit den Grünen

Berlin: Die SPD wirbt für ein Regierungsbündnis mit den Grünen. Parteichef Walter-Borjans sagte in der ARD, es gehe ihm darum, möglichst weite Teile des eigenen Programms umzusetzen. Auch Kanzlerkandidat Scholz sprach sich bei einer Veranstaltung in Leipzig für eine Koalition mit den Grünen aus. SPD und Grüne brauchen nach aktuellen Umfragen allerdings einen dritten Partner zum Regieren. Die FDP legt sich bisher nicht fest, zu welchen Bündnissen sie bereit wäre. Parteichef Lindner sagte in der ARD, er werbe für eine starke FDP mit einer eigenständigen Rolle. Die Union stehe seiner Partei in der Sache aber näher als SPD und Grüne. Unionskanzlerkandidat Laschet warnte auf einer Wahlkampfveranstaltung in Essingen vor einer rot-grünen Regierung. Sie sei in der Außenpolitik ein Sicherheitsrisiko.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.09.2021 07:00 Uhr