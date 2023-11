Gil Ofarim schweigt bei Prozessauftakt

Leipzig: Vor dem Landgericht hat der Verleumdungsprozess gegen den jüdischen Musiker Gil Ofarim begonnen. Der 41-Jährige äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorwurf der Staatsanwaltschaft, er habe vor zwei Jahren einem Hotelmitarbeiter zu Unrecht Antisemitismus zur Last gelegt. Ofarim überließ das Wort seinen vier Anwälten. Am Nachmittag soll der Hotelmitarbeiter aussagen. Der Musiker hatte vor zwei Jahren in einem Video behauptet, am Empfang eines Hotels in Leipzig habe man ihn aufgefordert, seine Kette mit Davidstern abzunehmen. Andernfalls könne er nicht einchecken. Der Musiker erstattete Anzeige, das Ermittlungsverfahren gegen den Hotelmitarbeiter wurde eingestellt. Der Mann zeigte Ofarim seinerseits wegen falscher Verdächtigung und Verleumdung an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.11.2023 14:00 Uhr