Gil Ofarim gesteht Antisemitismus-Vorwurf erfunden zu haben

Leipzig: Der Prozess gegen den Musiker Gil Ofarim ist mit einem Geständnis zu Ende gegangen. Der 41-Jährige räumte vor dem Landgericht Leipzig ein, die Antisemitismusvorwürfe gegen einen Hotelmitarbeiter erfunden zu haben und entschuldigte sich. Das Verfahren wurde eingestellt. Ofarim muss wegen Verleumdung und falscher Verdächtigung 10.000 Euro zahlen. Der Musiker hatte vor zwei Jahren in einem Video erklärt, ein Hotelmitarbeiter habe ihn dazu aufgefordert den Davidstern abzunehmen, den er an einer Kette trug. Der Zentralrat der Juden in Deutschland verurteilte das Verhalten Ofarims. Er habe allen, die tatsächlich von Antisemitismus betroffen sind, großen Schaden zugefügt, heißt es in einer Mitteilung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.11.2023 21:00 Uhr