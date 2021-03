Giffey wirbt im BR für mehr Gleichberechtigung

Bundesweite Corona-Lockerungen sind in Kraft getreten

Berlin: In Bayern gelten seit Mitternacht in vielen Landkreisen und Städten Lockerungen der Corona-Beschränkungen. Überall dort, wo der Inzidenzwert unter 100 liegt dürfen sich wieder fünf Menschen aus zwei Haushalten treffen. Außerdem kann der Einzelhandel öffnen - bei einer Inzidenz zwischen 50 und 100 mit Voranmeldung, unter 50 ist das nicht notwendig- etwa in Landshut und Würzburg. Bei einer Inzidenz von unter 35 können zehn Menschen aus drei Haushalten zusammenkommen. Das betrifft unter anderem die Städte Erlangen und Ingolstadt sowie die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen und Eichstätt. In 20 Landkreisen und Städten mit einer Inzidenz über 100 gelten die bisherigen Beschränkungen weiter - so zum Beispiel in Amberg, Hof und Rosenheim sowie in den Landkreisen Deggendorf und Tirschenreuth. Was speziell an Ihrem Wohnort gilt, können sie auf BR24 nachlesen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.03.2021 08:00 Uhr