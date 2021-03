Giffey wirbt für mehr Gleichberechtigung

Corona-Lockerungen treten in Kraft - Söder fordert schnellere Impfung von Pendlern

München: Ab heute werden in Teilen Bayerns die Corona-Beschränkungen gelockert. So dürfen sich in Landkreisen und Städten mit einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 wieder fünf Personen aus zwei Haushalten treffen. Außerdem öffnet der Einzelhandel, sowie unter anderem Museen und Zoos nach vorheriger Terminanmeldung. In Gebieten mit einem Inzidenzwert unter 50 ist das auch ohne vorherige Terminbuchung möglich. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund glaubt, dass es trotz der regional unterschiedlichen Regeln nicht zu einem Einkaufstourismus kommen wird. Hauptgeschäftsführer Landsberg sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, die Menschen führen vielleicht drei bis fünf Kilometer weiter, nicht aber 50 Kilometer. Bayerns Ministerpräsident Söder verwies in diesem Zusammenhang auf die geltende FFP2-Maskenpflicht in Geschäften. Mit Blick auf die Corona-Hotspots an den Grenzregionen erwägt Söder eine schnellere Impfung von Pendlern. Laut Robert-Koch-Institut liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland derzeit bei 68.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.03.2021 11:00 Uhr