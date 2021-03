Giffey wirbt für mehr Gleichberechtigung

Nachrichtenarchiv - 08.03.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bundesfamilienministerin Giffey hat angesichts des Weltfrauentags für einen aktiven Kampf für Gleichberechtigung und gegen Gewalt an Frauen geworben. Im BR-Interview sagte sie heute früh, die Corona-Pandemie habe bereits bestehende Ungleichheiten noch einmal verstärkt. Auch wenn schon viel erreicht worden sei, müsse man noch mehr tun. Konkret nannte sie eine ausreichende Bezahlung, bessere Arbeitsbedingungen und Kinderbetreuung in sozialen Berufen, da diese häufig von Frauen ausgeübt werden. Den bundesweiten Anspruch auf Ganztagsbetreuung, der laut Koalitionsvertrag bis 2025 eingeführt werden soll, nannte sie in dieser Hinsicht einen Game-Changer. Außerdem warb sie für Partnerschaftlichkeit: Es reiche nicht, wenn Frauen sich alleine für ihre Rechte einsetzten, Männer müssten dabei mithelfen, so Giffey.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.03.2021 08:00 Uhr