Giffey warnt vor häuslicher Gewalt an Feiertagen

Das Wetter: Oft bewölkt mit Schnee oder Regen, 1 bis 8 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute vor allem in Teilen Niederbayerns sonnige Abschnitte, sonst meist bewölkt oder trüb, gebietsweise Schnee, Schneeregen oder Regen. Höchstwerte 1 bis 8 Grad. Die Aussichten bis Dienstag: Morgen verbreitet trüb mit Regen oder Schnee. Von Montag an weitgehend trocken, teils auch sonnig. Höchstwerte morgen 1 bis 9, ab Montag 0 bis 4 Grad. In den Nächten plus 2 bis minus 9 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2020 07:00 Uhr