Giffey und Faeser fordern schnelle Urteile nach Silvesterkrawallen

Berlin: Nach den Silvesterkrawallen in Berlin hat die regierende Bürgermeisterin Giffey über den Stand der Ermittlungen informiert. Nach ihren Worten liegt inzwischen in 22 Fällen genug Beweismaterial für ein beschleunigtes Verfahren durch die Justizbehörden vor. Viele Täter haben sich laut Giffey selbst ohne Maske mit ihren Handys gefilmt, was den Ermittlern die Arbeit teilweise sehr erleichtert habe. Bei der Berliner Staatsanwaltschaft gibt es der Bürgermeisterin zufolge inzwischen auch eine eigene Sonderabteilung, die sich nur um die Silvesterkrawalle kümmert. Auch Bundesinnenministerin Faeser forderte eine zügige Aburteilung der Täter und sagte wörtlich: "Nur eine schnelle Strafe, die auf dem Fuß folgt, schafft Respekt." In Faesers Ministerium werden außerdem Pläne für ein schärferes Waffenrecht vorangetrieben. Das betrifft laut einem Gesetzentwurf, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, halbautomatische Feuerwaffen als auch Schreckschuss- oder Signalwaffen.

