Giffey sieht in Schnelltests Möglichkeit für Kita- und Schulöffnungen

Nachrichtenarchiv - 08.02.2021 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesfamilienministerin Giffey setzt sich für eine baldige Öffnung von Kitas und Schulen mit Hilfe von Schnelltests ein. Mit Blick auf die Ministerpräsidentenkonferenz übermorgen appelliert sie an die Bundesländer, die Teststrategie umzusetzen, um ein sicheres Öffnen der Bildungseinrichtungen zu ermöglichen. Die Tests, die inzwischen auch in Kitas und Schulen durchgeführt werden könnten, sollen eine Überbrückungsstrategie bis zum Impfstart für Erzieher und Lehrer sein, der laut Giffey etwa ab Mai zu erwarten ist. In Bayern hat heute der sogenannte Schulgipfel von Eltern, Schülern und Lehrern mit dem bayerischen Kultusministerium keine konkreten Beschlüsse gebracht. Minister Piazolo will erst nach dem Bund-Länder-Gipfel übermorgen über mehr Präsenz-Unterricht entscheiden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.02.2021 17:00 Uhr