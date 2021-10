Giffey setzt auf Fortsetzung der rot-grün-roten Landesregierung in Berlin

Nachrichtenarchiv - 14.10.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In der Hauptstadt deutet sich eine Fortsetzung der rot-grün-roten Landesregierung an. Die designierte Regierende Bürgermeisterin Giffey von der SPD sagte, bei diesen drei Parteien gebe es die größten Schnittmengen für eine erfolgversprechende Zusammenarbeit. Deshalb werde die SPD morgen noch einmal abschließend mit den Grünen und der Linken Sondierungsgespräche führen. Die drei Parteien bilden seit 2016 den Berliner Senat. Bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus waren erhebliche Probleme aufgetreten. In fast jedem zehnten Wahllokal gab es nach Angaben der Landeswahlleiterin Unregelmäßigkeiten. Zum Teil lagen zu wenige oder falsche Stimmzettel auf, viele Wählerinnen und Wähler mussten längere Zeit Schlange stehen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.10.2021 13:00 Uhr