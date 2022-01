Giffey schlägt Arbeitsquarantäne bei massivem Corona-Personalausfall vor

Nachrichtenarchiv - 30.01.2022 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Wenn es in der kritischen Infrastruktur wegen Corona zu großen Peronalausfällen kommt, dann kann sich Berlins Regierende Bürgermeisterin Giffey vorstellen, Infizierte ohne Symptome arbeiten zu lassen. Der "Bild am Sonntag" sagte die SPD-Politikerin, wenn die Grundversorgung nicht mehr aufrecht erhalten werden könne, müsse man schwerwiegendere Maßnahmen in Betracht ziehen. Eine solche Arbeitsquarantäne könne natürlich nur unter strengen Schutzmaßnahmen umgesetzt werden, so Giffey weiter. Wer etwa im Wasserwerk allein eine Maschine bediene, könne das mit symptomfreier Corona-Infektion tun - im Krankenhaus oder in der Pflege sei das hingegen aber nicht möglich.

Quelle: BR24 Nachrichten, 30.01.2022 02:00 Uhr