Giffey macht Grüne mitverantwortlich für Koalitionsverhandlungen mit CDU

Kurzmeldung ein/ausklappen Gewerkschafter warnten vor schweren Bahn-Unfällen in Griechenland

Athen: Nach dem schweren Zugunglück in Griechenland mit mehr als 40 Toten geht die Ursachenforschung weiter. Gegen das staatliche griechische Eisenbahnunternehmen OSE werden schwere Vorwürfe erhoben. Medienberichten zufolge hatten Eisenbahngewerkschafter schon seit längerem vor Unfällen gewarnt. Laut einem Schreiben der Gewerkschaft soll es auf der Strecke immer wieder zu kleineren Unfällen gekommen sein. Unter anderem soll das elektronische Leitsystem auf der Strecke Athen-Thessaloniki schlecht funktioniert haben. In einem Brief, den die Vereinigung der Lokführer im vergangenen November an das Verkehrsministerium schickte, werden weitere die Mängel, wie defekte Lichtsignale, aufgelistet. Wörtlich heißt es in den Schreiben: "Worauf warten Sie noch, um einzugreifen? Was muss noch passieren?" Der Chef der OSE war bereits gestern zurückgetreten. Zudem soll ein Bahnhofsvorsteher eingestanden haben, Weichen falsch gestellt zu haben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.03.2023 12:15 Uhr