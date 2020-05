Giffey fürchtet Rückschritte bei der Gleichberechtigung

Nachrichtenarchiv - 06.05.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesfamilienministerin Giffey hat vor einem Rückschritt bei der Gleichstellung der Frauen in der Corona-Krise gewarnt. Den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte die SPD-Politikerin, es gebe derzeit häufiger einen Rückfall in traditionelle Rollenbilder. Nach ihren Worten arbeiten einerseits in den Berufen, die systemrelevant sind, fast 80 Prozent Frauen: etwa im Supermarkt, im Krankenhaus, oder im Pflegeheim. Frauen übernähmen aber auch die größte Last der sogenannten Sorgearbeit innerhalb der Familie - zugleich verdienten sie aber weniger. Auch die Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung, Jutta Allmendinger, warnte vor einer - so wörtlich - "Rolle rückwärts" in der Gleichstellung.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.05.2020 06:00 Uhr