Giffey fordert Öffnungsperspektive für Kitas

Nachrichtenarchiv - 31.01.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesfamilienministerin Giffey schlägt ein Ampel-System vor, das zu schnelleren Kita-Öffnungen führen soll. Der Bild am Sonntag sagte die SPD-Politikerin, bei einer solchen Ampel solle die Situation in den einzelnen Kitas jeweils den Ausschlag geben. Wenn zum Beispiel in einer Kita keine Corona-Fälle vorlägen und weniger als zehn Prozent der Kinder und des Personals in Quarantäne seien, dann solle dort der Normalbetrieb anlaufen. Und zwar schon ab Mitte Februar. Giffey sagte, gelb solle die Ampel werden, sobald es eine Infektion gebe. Kommt dann noch eine dazu, werde die Ampel rot und die Kita müsse schließen, so Giffeys Vorschlag.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 31.01.2021 03:00 Uhr