Giffey fordert mehr SPD-Profil in der Ampel

Berlin: Nach den Verlusten der SPD bei der teilweisen Wiederholung der Bundestagswahl in Berlin fordert die Landesvorsitzende Giffey mehr Profil ihrer Partei in der Ampel-Koalition. Die SPD habe in der Bundesregierung eine sehr staatstragende Vermittlerrolle zwischen den Partnern FDP und Grüne eingenommen, sagte Giffey. Jetzt müsse die Partei wieder stärker für ihre sozialdemokratische Position stehen. Sowohl SPD als auch Grüne und FDP hatten bei der gestrigen Wahlwiederholung an Stimmen verloren, CDU und AfD konnten zulegen. Die Linke blieb stabil, was deren Landeschef Schirmer als Rückenwind für die anstehende Europawahl im Juni wertete. Die Linke hatte zuletzt bundesweit schlechte Umfragewerte und musste die Abspaltung des Flügels um Sahra Wagenknecht verkraften.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.02.2024 10:00 Uhr