Giffey-Angreifer wird in psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen

Berlin: Nach dem Angriff auf Wirtschaftssenatorin Giffey ist der mutmaßliche Täter nun in der Psychiatrie. Wie die Berliner Generalstaatsanwaltschaft mitteilte, wurde der Verdächtige am Abend eingewiesen. Der 74-Jährige war heute festgenommen worden. Er ist den Sicherheitsbehörden schon aus dem Bereich des Staatschutzes und der Hasskriminalität bekannt. Über sein Motiv weiß man noch nichts. Der Mann soll gestern in einer Bibliothek Giffey von hinten mit einem harten Gegenstand angegriffen haben. Die SPD-Politikerin wurde an Kopf und Nacken getroffen und ambulant in einem Krankenhaus behandelt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.05.2024 20:00 Uhr