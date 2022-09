GfK-Konsumklima sinkt weiter

Russland meldet hohe Zustimmung bei Referenden

Moskau: In den vier russisch besetzten Gebieten in der Ukraine haben sich die Menschen angeblich für einen Beitritt zu Russland ausgesprochen. Die Zustimmungsraten liegen nach Angaben der russischen Besatzungsverwaltung zwischen 87 und 99 Prozent. Der ukrainische Präsident Selenskyj kündigte eine Rückeroberung der betroffenen Gebiete an: In einer Videoansprache vor dem UN-Sicherheitsrat sagte er, jegliche Annexion sei ein Verbrechen gegen alle Staaten. Die Vereinten Nationen bekundeten, sie unterstützen die Ukraine in ihrer territorialen Integrität. Russland hatte in den vergangenen Tagen in den ostukrainischen Gebieten Donezk und Luhansk sowie in Cherson und Saporischschja im Süden die umstrittenen Referenden abgehalten und damit international scharfe Kritik ausgelöst.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.09.2022 08:00 Uhr