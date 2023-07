Meldungsarchiv - 27.07.2023 09:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Nürnberg: Die Stimmung der Verbraucher hierzulande hat sich im Juli leicht aufgehellt. Der aktuellen Konsumklima-Studie des Marktforschungsunternehmen GfK zufolge liegt das an besseren Einkommenserwartungen. Die Verbraucher hofften vor allem auf niedrigere Inflationsraten. Die Anschaffungsneigung kann dagegen nicht zulegen. Der private Konsum werde also nicht dazu beitragen, die wirtschaftliche Entwicklung zu verbessern, so die GfK-Experten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.07.2023 09:15 Uhr