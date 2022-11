GF: Konsumklima hat sich leicht verbessert

Nachrichtenarchiv - 25.11.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Nürnberg: Die Menschen in Deutschland blicken wieder etwas optimistischer in die Zukunft. Gerade was ihre Erwartungen bei Einkommen und Konjunktur angeht. Laut dem Marktforschungsinstitut GfK hat sich also die Stimmung stabilisiert, wenn auch auf niedrigem Niveau. Zum einen hätten sich einige Preise, wie zum Beispiel für Benzin und Diesel zuletzt etwas erholt – zum anderen gingen viele Menschen wohl davon aus, dass die Deckelung der Energiepreise zumindest einen bescheidenen Beitrag leisten könnte, die Inflation einzudämmen. Bei größeren Anschaffungen bleiben die Verbraucher aber weiter zurückhaltend. GfK-Konsumexperte Bürkl fasst zusammen, dass die Situation beim Konsumklima angespannt bleibt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.11.2022 08:00 Uhr